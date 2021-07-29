2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 200 metre kurbağalama yarışlarında Avustralyalı Izaac Stubblety Cook olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 200 metre kurbağalama yarışlarında Avustralyalı Izaac Stubblety Cook olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Cook 2.06.38 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Hollandalı Arno Kamminga 2.07.01'lik derecesiyle gümüş, Fin yüzücü Matti Mattson ise 2.07.13 ile bronz madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan