2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede erkekler 800 metre serbestte ABD'li Robert Finke altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede erkekler 800 metre serbestte ABD'li Robert Finke altın madalya kazandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Robert Finke 7.41.87'lik derecesiyle birinci olurken, İtalyan Gregorio Paltrinieri 7.42.11 ile gümüş, Ukraynalı Mykhailo Romanchuk da 7.42.33 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan