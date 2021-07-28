2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci günü tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci günü tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Başkent Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun beşinci gün mücadelesinin ardından Japonya 13 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.

Çin 12 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, ABD 11 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla beşinci günü üçüncü sırada tamamladı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 54. sırada bulunuyor.

Olimpiyatlarda 5. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Japonya134522
2. Çin126927
3. ABD1111931
4. Rusya Olimpiyat Komitesi710623
5. Avustralya61916
6. Büyük Britanya56516
7. Güney Kore42511
8. Almanya32510
9. Fransa3238
10. Hollanda26311
54. Türkiye--22

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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