2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde, oyunlar tarihinde ilk kez yer alan 3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde, oyunlar tarihinde ilk kez yer alan 3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu.

Aomi Urban Spor Park'ında gerçekleşen müsabakalar sonunda kadınlarda ABD, erkeklerde ise Letonya mutlu sona ulaştı.

ABD finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 18-15 yenerek altın madalyayı kazandı. Rusya Olimpiyat Komitesi, gümüş madalyayla yetinde. Kadınlarda bronz madalyayı ise Fransa'yı 16-14 yenen Çin kazandı.

Erkeklerde ise Letonya, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 21-18 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Olimpiyat Komitesi erkeklerde de gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı Belçika'yı 21-10 yenen Sırbistan elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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