2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkek basketbolunda 4 maç oynanırken, Fransa çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkek basketbolunda 4 maç oynanırken, Fransa çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Saitama Super Arena'da A Grubu'nda Fransa, Çekya'yı 97-77 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve son maç öncesi çeyrek finali garantiledi. Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nando de Colo, Fransa adına 17 sayı, 8 asistle galibiyette başrol oynadı. Çekya'da oynayan Fenerbahçe Beko'nun bir başka oyuncusu Jan Vesely ise müsabakayı 19 sayıyla tamamladı ve takımının en skoreri oldu.

Grubun diğer maçında ise ABD, İran'ı 54 sayı farkla 120-66 mağlup etti. Bu sonuçla İran elendi.

B Grubu'nda Avustralya, İtalya'yı 86-83 yendi ve ikide iki yaptı. Avustralya çeyrek final için çok önemli bir avantaj elde etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Nijerya'yı 99-92 mağlup etti.

Erkek basketbolunda yarın C Grubu'nda Slovenya-Japonya ve İspanya-Arjantin maçları oynanacak. Slovenya ve Arjantin rakiplerini yenmesi durumunda çeyrek finalist olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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