2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkeklerde futbol mücadelesinde grup maçları tamamlandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkeklerde futbol mücadelesinde grup maçları tamamlandı.
Futbolda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Fransa-Japonya: 0-4
Güney Afrika-Meksika: 0-3
B Grubu
Romanya-Yeni Zelanda: 0-0
Güney Kore-Honduras: 6-0
C Grubu
Avustralya-Mısır: 0-2
İspanya-Arjantin: 1-1
D Grubu
Almanya-Fildişi Sahili: 1-1
Suudi Arabistan-Brezilya: 1-3
Grup maçlarının ardından İspanya, Fildişi Sahili, Japonya, Yeni Zelanda, Brezilya, Mısır, Güney Kore ve Meksika çeyrek finale yükseldi.
C Grubu'nda yer alan Mısır, Londra 2012'den sonra ilk kez çeyrek finale çıkmayı başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan