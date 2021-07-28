2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale yükselen Bayram Malkan, hedefinin Türkiye'ye madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale yükselen Bayram Malkan, hedefinin Türkiye'ye madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i nakavtla yenen Bayram, karşılaşmadan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk olimpiyat heyecanını yaşadığını vurgulayan Bayram, "Galibiyetle başlamak çok güzel bir his. İnşallah ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım." dedi.

Kendisini destekleyenlere de teşekkür eden Bayram, "Türk halkı benden dualarını eksik etmesinler. Desteklerini bekliyorum. Ailemden de epey uzağım. Özellikle annemin babamın ellerinden öpüyorum. Onları çok özledim." ifadelerini kullandı.

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de Bayram'ın iyi bir maç çıkardığını anlatarak, "Bayram'ın kendine has bir tekniği var. Çok hızlı süratli bir boksör. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. Bu bize moral verdi. Bundan sonrası da çok iyi olacak. Bayram'ın, bütün rakiplerini yenecek gücü, yeteneği ve tecrübesi var. Türk halkına madalya hediye edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki