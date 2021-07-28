2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale yükselen Bayram Malkan, hedefinin Türkiye'ye madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale yükselen Bayram Malkan, hedefinin Türkiye'ye madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i nakavtla yenen Bayram, karşılaşmadan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk olimpiyat heyecanını yaşadığını vurgulayan Bayram, "Galibiyetle başlamak çok güzel bir his. İnşallah ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım." dedi.

Kendisini destekleyenlere de teşekkür eden Bayram, "Türk halkı benden dualarını eksik etmesinler. Desteklerini bekliyorum. Ailemden de epey uzağım. Özellikle annemin babamın ellerinden öpüyorum. Onları çok özledim." ifadelerini kullandı.

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de Bayram'ın iyi bir maç çıkardığını anlatarak, "Bayram'ın kendine has bir tekniği var. Çok hızlı süratli bir boksör. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. Bu bize moral verdi. Bundan sonrası da çok iyi olacak. Bayram'ın, bütün rakiplerini yenecek gücü, yeteneği ve tecrübesi var. Türk halkına madalya hediye edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Düm Tek Tek Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Can Bartu Eda Erdem Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:31:53. #1.14#

title