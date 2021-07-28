2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ın rakibi Azerbaycan'dan Loren Berto Alfonso Dominguez oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ın rakibi Azerbaycan'dan Loren Berto Alfonso Dominguez oldu.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Loren Berto Alfonso Dominguez, Özbek rakibi Dilshod Ruzmetov'u yenerek çeyrek finale yükseldi ve Bayram'la eşleşti.

Bayram Malkan'ın Dominguez'le çeyrek final karşılaşması 30 Temmuz Cuma günü TSİ 13.24'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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