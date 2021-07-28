Milli judocu Mihael Zgank olimpiyatlarda beşinci oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde milli judocu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde milli judocu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi. Erkekler 90 kiloda bronz madalya mücadelesine çıkan milli sporcu, Özbek Davlat Bobonov'a mağlup oldu ve olimpiyatlara beşinci olarak veda etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı