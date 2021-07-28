2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 200 metre sırtüstü elemelerinde havuza giren milli yüzücü Berke Saka, yarı finale çıkamadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 200 metre sırtüstü elemelerinde havuza giren milli yüzücü Berke Saka, yarı finale çıkamadı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda Berke Saka, 2. seride yüzdü. Milli sporcu, 1.58.66'lık derecesiyle serisinde 7. oldu.

Berke, genel sıralamada ise 23. olarak yarı final yüzecek 16 sporcu arasına giremedi ve Tokyo 2020'ye veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay