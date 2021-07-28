2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkek basketbolunda ABD, A Grubu ikinci maçında İran'ı 54 sayı farkla 120-66 yendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkek basketbolunda ABD, A Grubu ikinci maçında İran'ı 54 sayı farkla 120-66 yendi.

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmada ABD rahat bir oyunla ilk galibiyetini elde etti. İlk maçta Fransa'ya kaybederek 17 yıl sonra olimpiyatlardaki ilk yenilgisini alan ABD, İran karşısında ilk çeyreği 28-12, devreyi ise 60-30 üstünü tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı açmaya devam eden ABD, final periyoduna 82-43 önde girerken, sahadan da 54 sayı farkla 120-66 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi ABD'de 21 sayı atan Damien Lillard oldu. Bu yenilgiyle gruptaki ikinci maçını da kaybeden İran da ise Hamed Haddadi ile Muhammed Jamshidi, 14'er sayıyla mücadele etti.

Grupta ABD son maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Çekya'yla, İran ise Fransa'yla oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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