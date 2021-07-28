2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Altı olimpiyat madalyası bulunan ABD'li yıldız cimnastikçi Simone Biles, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın yapılacak genel tasnif finallerine katılamayacak.

Altı olimpiyat madalyası bulunan ABD'li yıldız cimnastikçi Simone Biles, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın yapılacak genel tasnif finallerine katılamayacak.

Tokyo 2020'den yapılan açıklamada, Rio 2016'da 4 altın, bir gümüş, bir bronz madalya kazanan ve olimpiyatlar ile dünya şampiyonalarında kazandığı başarılarla dünyanın en iyi kadın sporcularından biri olarak gösterilen Biles, yarınki finalde performans sergileyemeyecek.

Mental olarak iyi hissetmediği için dünkü takım finalinden de çekilen Simone Biles'ın diğer disiplinlerde mücadele edip etmeyeceği henüz belli değil.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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