2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turuna yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turuna yükseldi.

Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, Kübalı rakibi Ivan Felipeni Silva Morales'e waza-ari ile üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Mihael Zgank, son 16 turunda ABD'li Colton Brown ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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