2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre bireysel karışık stilde altın madalyayı Japon sporcu Yui Ohashi elde etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre bireysel karışık stilde altın madalyayı Japon sporcu Yui Ohashi elde etti.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre bireysel karışıkta 25 yaşındaki Ohashi, altın madalyaya 2.08.52'lik derecesiyle ulaştı.
Yarışta ikinci ve üçüncü sırayı ABD'li yüzücüler aldı. Alex Walsh 2.08 65'lik derecesiyle gümüş, Kate Douglass ise 2.09.04'lük zamanıyla bronz madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki