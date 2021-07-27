2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda kadınlarda ikinci maçlar oynandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda kadınlarda ikinci maçlar oynandı.
Tokyo'da Ariake Arena'da B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takım, İtalya'ya 3-1 yenildi ve ilk yenilgisini aldı.
Günün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Japonya-Sırbistan: 0-3
Brezilya-Dominik Cumhuriyeti: 3-2
Güney Kore-Kenya: 3-0
B Grubu:
Rusya Olimpiyat Komitesi-Arjantin: 3-0
Çin-ABD: 0-3
İtalya-Türkiye: 3-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki