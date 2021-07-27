2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde 13 yıl sonra oyunlarda yer alan softbol branşında Japonya altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde 13 yıl sonra oyunlarda yer alan softbol branşında Japonya altın madalyanın sahibi oldu.

Yokohama Beyzbol Stadı'nda gerçekleşen final maçında Japonya, 2008 Pekin'de yenerek şampiyon olduğu rakibi ABD'yle bir kez daha karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Japonya, 2008'de olduğu gibi yine altın madalyayı elde etti. ABD ise gümüş madalyayla yetindi.

Üçüncülük maçında ise Kanada, Meksika'yı 3-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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