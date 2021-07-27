2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yelken branşında Alican Kaynar erkekler finn sınıfında ilk gün yarışlarını zirvede tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yelken branşında Alican Kaynar erkekler finn sınıfında ilk gün yarışlarını zirvede tamamladı.

Enoshima Yat Limanı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Alican Kaynar, ilk yarışını 49.18'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. İkinci yarışını da 49.33'lük derecesiyle rakiplerinin önünde bitiren Alican, genel klasmanda ilk günün birincisi oldu. Milli sporcu, toplam 10 yarıştan oluşan mücadelesine yarın devam edecek.

Kadınlar laser radial sınıfında ise Ecem Güzel, üçüncü yarış gününde yelken açtı. Ecem, 6 yarış sonunda günü 19. sırada tamamladı. Ecem Güzel, yedinci ve sekizinci yarışlarına 29 Temmuz Perşembe günü çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Derya Uluğ İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Muslera Can Bartu Metin Oktay Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:56:40. #1.14#

title