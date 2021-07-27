2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda çeyrek finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin madalya alacağına inandığını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda çeyrek finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin madalya alacağına inandığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra Eyüp Gözgeç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gözgeç, sporcusuyla gurur duyduğunu belirterek, "Rakibimiz daha önce tanıdığımız bir sporcuydu. Busenaz çok iyi bir maç çıkardı. 5 yılın sonunda beklediği madalyayı almak için ilk adımını attı. Çeyrek finalde eşleştiği rakibi Ukraynalı sporcuyla da defalarca maç yaptı Busenaz. Çeyrek finali de geçeceğine inancımız tam." dedi.

2012 ve 2016'da kadın boksunda olimpiyatta yer alamadıklarını hatırlatan Gözgeç, "Busenaz Sürmeneli olimpiyatta bizi temsil eden ilk sporcumuz olarak da tarihe geçti. Buraya 3 sporcuyla geldik, üçünden de madalya bekliyoruz. Tabii üzerlerinde baskı var ama bunun bilincindeler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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