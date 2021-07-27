2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde erkekler 100 metre sırtüstü final yarışında Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgeny Rylov altın madalya aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde erkekler 100 metre sırtüstü final yarışında Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgeny Rylov altın madalya aldı.

Tokyo Aquatics Merkezi'ndeki yarışta Rylov, 51.98'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve Avrupa rekoru kırdı.

Bir başka Rusya Olimpiyat Komitesi sporcusu Kliment Kolesnikov 52.00 ile gümüş ve ABD'li Ryan Murphy de 52.19 ile bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan