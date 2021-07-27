2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde erkekler 100 metre sırtüstü final yarışında Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgeny Rylov altın madalya aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde erkekler 100 metre sırtüstü final yarışında Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgeny Rylov altın madalya aldı.

Tokyo Aquatics Merkezi'ndeki yarışta Rylov, 51.98'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve Avrupa rekoru kırdı.

Bir başka Rusya Olimpiyat Komitesi sporcusu Kliment Kolesnikov 52.00 ile gümüş ve ABD'li Ryan Murphy de 52.19 ile bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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