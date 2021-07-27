2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yüzmede erkekler 200 metre serbest stil finalinde Büyük Britanyalı Tom Dean altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yüzmede erkekler 200 metre serbest stil finalinde Büyük Britanyalı Tom Dean altın madalya kazandı.

Tokyo Aquatics Merkezi'ndeki yarışta 21 yaşındaki Dean 1.44.22'lik derecesiyle birinci olurken, aynı ülkeden Duncan Scott 1.44.26 ile gümüş madalya aldı. Brezilyalı Fernando Scheffer ise 1.44.66'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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