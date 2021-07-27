2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yüzmede erkekler 200 metre serbest stil finalinde Büyük Britanyalı Tom Dean altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yüzmede erkekler 200 metre serbest stil finalinde Büyük Britanyalı Tom Dean altın madalya kazandı.

Tokyo Aquatics Merkezi'ndeki yarışta 21 yaşındaki Dean 1.44.22'lik derecesiyle birinci olurken, aynı ülkeden Duncan Scott 1.44.26 ile gümüş madalya aldı. Brezilyalı Fernando Scheffer ise 1.44.66'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan