2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışık seçmelerinde 22. oldu ve elendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışık seçmelerinde 22. oldu ve elendi.

Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta milli yüzücü, 2.14.41'lik serisini son sırada tamamladı. Genel sıralamada da 22.'likte kalan ve yarı final biletini alamayan Viktoria Zeynep Güneş, oyunlara veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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