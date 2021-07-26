2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde boksta erkekler 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda elendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde boksta erkekler 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda elendi.

Kokugikan Arena'da gerçekleşen müsabakalarda 52 kiloda ringe çıkan Batuhan, son olimpiyat şampiyonu Özbek rakibi Shakhobidin Zoirov'la karşılaştı.

Rakibine 5-0 mağlup olan Batuhan, olimpiyatlara veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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