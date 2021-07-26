2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 turuna çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 turuna çıktı.

Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında Bilal, son 32 turunda Ürdünlü rakibi Younis Eyal Slman'la karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk andan itibaren atak bir oyun sergileyen Bilal Çiloğlu, Ürdünlü sporcuyu ippon ile yenerek adını son 16 isim arasına yazdırdı.

Erkekler 73 kiloda son 16 turu TSİ 06.48'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki