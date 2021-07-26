2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 400 metre serbest finalinde Avustralyalı Ariarne Titmus altın madalyaya uzandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 400 metre serbest finalinde Avustralyalı Ariarne Titmus altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Titmus, 3.56.69'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Avustralyalı sporcu, bu derecesiyle Okyanusya rekorunun da yeni sahibi oldu.

Olimpiyat ile dünya rekortmeni, olimpiyatlarda 5 altın, 1 gümüş madalyası bulunan ABD'li Kathleen Ledecky 3.57.36'lık derecesiyle ikinci sırada geldi.

Bronz madalya ise 4.01.08'lik derecesiyle Çinli Bingjie Li'ye gitti. Li, aldığı sonuçla bu kategoride Asya rekoru kırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kaan Yıldırım Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Hakan Reçber İsmail Köybaşı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 05:43:54. #1.14#

title