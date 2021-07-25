2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkeklerde ikinci maçlar oynandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkeklerde ikinci maçlar oynandı.
Tokyo'daki 4 statta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Fransa-Güney Afrika: 4-3
Japonya-Meksika: 2-1
B Grubu:
Yeni Zelanda-Honduras: 2-3
Romanya-Güney Kore: 0-4
C Grubu:
Mısır-Arjantin: 0-1
Avustralya-İspanya: 0-1
D Grubu:
Brezilya-Fildişi Sahili: 0-0
Suudi Arabistan-Almanya: 2-3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan