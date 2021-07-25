2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkeklerde ilk maçlar yapıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkeklerde ilk maçlar yapıldı.

Saitama Super Arena'da A ve B Grubu'nda ikişer maç oynandı. Günün en dikkati çeken maçı ABD ile Fransa arasında oynandı. Fransa, tamamı NBA oyuncularından oluşan ABD'yi 83-76 yendi. Olimpiyat oyunlarındaki 24 maçlık galibiyet serisi biten ABD, 17 yıl sonra olimpiyatta maç kaybetti.

2020 Tokyo'da yarın C Grubu'nda Arjantin-Slovenya ve Japonya-İspanya maçları oynanacak.

Günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

İran-Çekya: 78-84

Fransa-ABD: 83-76

B Grubu:

Almanya-İtalya: 82-92

Avustralya-Nijerya: 84-67

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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