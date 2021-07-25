2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yarın 5 branşta 9 Türk sporcu mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yarın 5 branşta 9 Türk sporcu mücadele edecek.

Türkiye'ye ilk madalyalarını kazandıran tekvandoda yarın da kadınlar 67 kilo mücadelesinde Nur Tatar sahne alacak. Londra 2012'de gümüş madalya alan ve Rio 2016'da bronz madalyanın sahibi olan Nur Tatar, üst üste olimpiyatlardaki üçüncü madalyası için mücadele verecek. Milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluch Anyanacho ile karşı karşıya gelecek. Makuhari Messe'deki son 16 turu mücadelesi TSİ 04.00'te başlayacak.

Judoda ise Bilal Çiloğlu 73 kilo son 32 mücadelesinde Ürdünlü Eyal Slaman Younis ile karşı karşıya gelecek. Nippon Budokan'daki son 32 tur mücadelesi TSİ 05.00'te start alacak.

Türkiye'yi yarın oyunlarda boksta da Batuhan Çiftçi temsil edecek. Batuhan, 52 kilo müsabakasında Özbek Zoirov Shakhobidin ile karşılaşacak. Kokugikan Arena'daki karşılaşma TSİ 05.48'de yapılacak.

Yüzmede ise üç Türk sporcu seçmelerde yer alacak. Victoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışıkta final arayacak. Kızlar 1500 metre serbestte Deniz Ertan ile Merve Tuncel final kovalayacak. Tokyo Aquatics Centre'daki seçmeler, TSİ 13.42'de başlayacak.

Enoshima Yacht Harbour'da TSİ 06.00'da başlayacak yarışlarda ise milli yelkenciler mücadele edecek. Rüzgar Sörfü'nde (RS: X) Dilara Uralp ile Onur Cavit Biriz 3'er yarışa çıkarken, laser radial kategorisinde Ecem Güzel iki yarış yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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