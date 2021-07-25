2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Milli yüzücüler Beril Böcekler ve Merve Tuncel, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 400 metre serbest stil yarışlarında final bileti alamadı.

Milli yüzücüler Beril Böcekler ve Merve Tuncel, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 400 metre serbest stil yarışlarında final bileti alamadı.

Beril Böcekler, yarışta 4.08.27'lik derecesiyle 16. sırada kalırken, Merve Tuncel 4.11.06 ile 19. oldu. Her iki yüzücü, bu sonuçlarla finalde yarışma hakkı elde edemedi.

Bu sonuçların ardından Beril, Tokyo 2020'ye veda etti. Merve Tuncel ise oyunlarda serbest stilde 800 metre ve 1500 metre elemelerinde yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan