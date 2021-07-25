2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yelkende Türk sporcular mücadele verdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yelkende Türk sporcular mücadele verdi.

Enoshima Yat Limanı'nda yapılan yarışlarda kadınlar laser radial sınıfından yarışan Ecem Güzel, 2 yarışın ardından 44 sporcu arasında 12. sırada kendine yer buldu.

Rüzgar sörfü RS: X'de mücadele eden Dilara Uralp 3 yarışa katıldı ve 27 sporcu arasında 21. olurken, erkeklerdeki aynı kategoride Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz ise 3 yarış sonunda 19. sırada kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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