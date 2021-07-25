2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Murat Keleş - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 61 kiloda Çinli Fabin Li, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 61 kiloda Çinli Fabin Li, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 61 kiloda madalyalar dağıtıldı.

Çinli halterci Fabin Li, toplamda 313 kilo kaldırarak olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Endonezyalı Eko Yuli Irawan, toplamda 302 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kazak Igor Son ise 294 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Keleş

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