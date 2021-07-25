2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde artistik cimnastikte mücadele eden milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde artistik cimnastikte mücadele eden milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

Ariake Cimnastik Merkezi'ndeki elemelerde yer alan 17 yaşındaki milli sporcu, atlama masasında 12.900, asimetrik paralelde 11.933, dengede 11.033, yer aletinde ise 11.933 puan aldı.

Toplamda 47.799 puan elde eden Nazlı, genel sıralamada ilk 24 sporcu arasına kalamadı ve elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Derya Uluğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 11:56:47. #1.16#

title