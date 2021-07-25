2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybetti.
Milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybetti.
Sea Forest Waterway'de gerçekleştirilen yarışta 7.32.86'lık derecesiyle serisinde 4. sırada yer alan Onat, sıralamasını belirlemek için C/D yarı finalinden mücadelesine devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan