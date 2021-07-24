2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ilk gününde artistik cimnastikte mücadele eden Türk sporcular Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ilk gününde artistik cimnastikte mücadele eden Türk sporcular Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak finale yükseldi.

İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, Adem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale yükselme başarısı gösterdi.

İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta halka aletinde, final mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta paralel aletinde madalya arayacak.

Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında yarışacak.

Adem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan