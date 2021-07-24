2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'a yenildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'a yenildi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Iglesias'la karşılaştı.

İlk raundu 10-6 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta da farkın açılmasına engel olamadı: 25-16. Son rauntta final için gerekli puanları alamayan Rukiye, karşılaşmayı 39-19 kaybetti.

Rukiye Yıldırım, TSİ 14.30'da bronz madalya maçına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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