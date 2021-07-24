2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kiloda mücadele eden milli boksör Necat Ekinci, ilk turda Belaruslu Aliaksandr Radzionau'ya 3-2 yenilerek oyunlara veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kiloda mücadele eden milli boksör Necat Ekinci, ilk turda Belaruslu Aliaksandr Radzionau'ya 3-2 yenilerek oyunlara veda etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Kokugikan Arena'da yapılan maçta milli boksör, Belaruslu Aliaksandr Radzionau ile karşılaştı.

Rakibine göre üstün bir mücadele ortaya koyan Necat, ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Radzionau daha atak bir görüntü çizdi. Kontra ataklarla puan arayan Necat, ikinci raundu 3-2 verdi. İhtar aldığı son raundu da 3-2 kaybeden milli boksör, ringden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Kadir Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Muslera Arda Turan Fatih Terim Alper Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 08:10:38. #1.16#

title