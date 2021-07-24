2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.

Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.

Nippon Budokan'daki erkekler 60 kilo son 16 tur mücadelesinde Kazak Yeldos Smetov ile karşı karşıya gelen Mihraç Akkuş, rakibi karşısında atak bir oyun sergilemeye çalıştı. Ataklarına iyi karşılık veren dünya şampiyonu Smetov'a ippon ile mağlup olan Mihraç, oyunlardan elendi.

Karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Mihraç Akkuş, atak mücadele ederek kazanmaya çalıştığını belirterek, "Rakip boşa kaçınca ben onun altına düştüm ve sayıyı verdim. Talihsizlik yaşadım. Kendi kurduğum tuzağa düştüm." dedi.

Tokyo'ya madalya hedefiyle geldiğini vurgulayan Mihraç, "Buraya sadece olimpiyat heyecanı yaşamak için gelmedim. Kendime güveniyordum. Madalyayı çok istiyordum. Bu sonuç bizi pek mutlu etmedi. Finale kadar çok rahat çıkabilirdik, kısmet değilmiş." ifadelerini kullandı.

Mihraç, Gülkader Şentürk'ün ardından oyunlardan elenen ikinci Türk sporcu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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