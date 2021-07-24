2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışının ilk gününde sahne alan milli judocu Gülkader Şentürk, son 32 turunda elendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışının ilk gününde sahne alan milli judocu Gülkader Şentürk, son 32 turunda elendi.

Nippon Budokan'da 48 kiloda mindere çıkan Gülkader, son 32 turda İspanyol rakibi Julia Figueroa karşısında tutunamadı. Rakibi karşısında geriye düşen milli judocu, son dakika içinde rakibinin ataklarına karşılık veremedi ve mağlup oldu.

Gülkader Şentürk, oyunlara son 32 turunda veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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