2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralamada 10'uncu oldu.

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralamada 10'uncu oldu.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalarda Mete, 669 puan topladı ve 64 sporcu arasında 10. sırada yer aldı. Milli okçu, sıralama turunda 646 puan alan Lüksemburglu Jeff Henckels ile eşleşti.

Mete Gazoz, Henckels ile yapacağı ilk tur maçına 29 Temmuz Perşembe günü çıkacak.

Karışık takıma hak kazandı

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bireysel sıralamadaki gösterdikleri performansla karışık takımda mücadele etme hakkı elde etti.

Bireysel sıralama turunda alınan puanlara göre belirlenen karışık takım sıralamasında ay-yıldızlılar toplamda bin 321 puanla 29 ülke arasında 7. sırayı aldı.

Milliler, yarın son 16 turunda Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak. Gün sonunda karışık takım kategorisinde madalyalar sahibini bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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