2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Okçuluk Milli Takım Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 19. olan milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz için önemli olanın eleme turlarında göstereceği performans olduğunu söyledi.

Okçuluk Milli Takım Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 19. olan milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz için önemli olanın eleme turlarında göstereceği performans olduğunu söyledi.

Ergin, Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalardan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli sporcunun ortalama bir performans sergilediğine değinen Yusuf Göktuğ Ergin, "Beklediğimizden biraz aşağıda kaldık. Yasemin daha iyisini yapabiliyor ama bu sıralama atışları. Bizim için önemli olan bireysel eleme turlarında göstereceği performans. Şu an için elde ettiği sonuca iyi veya kötü diyemeyiz. Ortalama bir sonuç elde ettik ve puan aldık. Bütün sporcular birbirine yakın. Bireysel eleme turları başladığında göstereceğimiz performans daha önemli olacak." diye konuştu.

Ergin, 27 Temmuz'daki elemelere odaklanacaklarını dile getirerek, "Yasemin, başlangıçta kendisinden biraz daha fazlasını bekliyordu. O yüzden çok mutlu olduğunu söyleyemem ama kötü olan bir şey de yok. Moralini yükseltmek ve bireysel elemelerde motivasyonunu yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yasemin savaşçı bir ruha sahiptir. Sahaya çıktığında geçmişi unutur ve kazanmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bu onun en önemli özelliği. Biz de onun bu özelliğinden faydalanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sıralama turlarında 652 puanla 19. olan Yasemin Ecem Anagöz, ilk eleme turunda sıralamayı 46. bitiren Kanadalı Stephanie Barrett ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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