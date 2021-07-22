2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkeklerde futbol müsabakaları başladıGruplarda bugün 8 karşılaşma oynandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkeklerde futbol müsabakaları başladı

Gruplarda bugün 8 karşılaşma oynandı. Takımlar ikinci maçlarına 25 Temmuz Pazar günü çıkacak.

İlk gün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Meksika-Fransa: 4-1

Japonya-Güney Afrika: 1-0

B Grubu:

Yeni Zelenda-Güney Kore: 1-0

Honduras-Romanya: 0-1

C Grubu:

Mısır-İspanya: 0-0

Arjantin-Avustralya: 0-2

D Grubu:

Fildişi Sahili-Suudi Arabistan: 2-1

Brezilya-Almanya: 4-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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