2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılışa 2 gün kala softbol müsabakalarıyla başladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılışa 2 gün kala softbol müsabakalarıyla başladı.
2008 Pekin'den sonra oyunlardan çıkarılan beyzbol/softbol, Tokyo 2020'de yeniden dahil edildi.
Organizasyondaki ilk softbol maçında ev sahibi Japonya ile Avustralya karşılaştı. Müsabakayı Japonya 8-1 kazandı.
Günün ikinci mücadelesinde ise ABD, İtalya'yı 2-0 mağlup etti.
Günün son maçında da Kanada, Meksika'yı 4-0'lık skorla geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay