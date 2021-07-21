2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılışa 2 gün kala softbol müsabakalarıyla başladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılışa 2 gün kala softbol müsabakalarıyla başladı.

2008 Pekin'den sonra oyunlardan çıkarılan beyzbol/softbol, Tokyo 2020'de yeniden dahil edildi.

Organizasyondaki ilk softbol maçında ev sahibi Japonya ile Avustralya karşılaştı. Müsabakayı Japonya 8-1 kazandı.

Günün ikinci mücadelesinde ise ABD, İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Günün son maçında da Kanada, Meksika'yı 4-0'lık skorla geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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