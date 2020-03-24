2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 1 yıl ertelendi Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini açıkladı.

Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıklayan IOC, Olimpiyatların 2021 yazından sonraki bir tarihe kalmayacak şekilde ertelendiğini duyurdu. IOC'nin sporcu sağlığına her şeyden çok önem verdiğinin belirtildiği açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği belirtildi.

Kaynak: DHA