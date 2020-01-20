20.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:20

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu'nun birinci ayağı sona erdi.

Toplam 10 ayaktan oluşan turun ilk etabı, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında yapıldı.

Turnuvanın ilk ayağında, National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

İlk ayakta erkekler kategorisinde National AGGA sporcularından Orkunhan Kaplan ve Taner Yamaç toplamda 217'şer (+4) gross skorla birinciliği paylaşırken, İstanbul Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 223 (+10) gross skorla ikinci, National AGGA'dan Ertuğrul Gözegü 229 (+16) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlarda ise National BGK'den Petek Peker toplamda 235 (+22) gross skorla birinci oldu. Müsabakaları Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 238 (+25) gross skorla ikinci, Antalya Bahçeşehir'den İrem Demir de 239 (+26) gross derecesiyle üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Golf Turu'nda ikinci ayak mücadeleleri, 31 Ocak-2 Şubat arasında Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Titanic Golf Kulübü Sahası'nda yapılacak.

Kaynak: AA