"2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası" Bodrum'da yapılacak

27.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası"nın yapılacağı bildirildi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu'ndan sevindirici haber aldıklarını söyledi.

"2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası"nın yelken camiası ve su sporları açısından prestijli bir yarış olduğunu belirten Gökmen, "Bu şampiyonayı ilçemize kazandırdık. 30'a yakın ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katılacağı bilgisini aldık. 9-13 Eylül'de Bodrum'da yapılacak etkinlik, ilçenin tanıtımı açısından da çok önemli. dedi.

Organizasyonun, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan tesislerde gerçekleştirileceğini işaret eden Gökmen, şunları kaydetti:

"Öncelikle tesisin Bodrum'a kazandırılmasında büyük destekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlığımıza teşekkürü bir borç biliriz. Turizmin 12 aya çıkarılması için bu tür etkinlikleri takip edip Bodrum'a gerçekleştirilmesi çalışmalar yapacağız. Sportif aktivitelerde en önemli konu tesis. Dünya standartlarında etkinlik yaptığınızda belirli kriterler var. Bu kriterlerin başında tesisin yeterli olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca şampiyona ile 'Techno Foil Gold Cup' mücadelesi de yapılacak."

Kaynak: AA