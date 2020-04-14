2020 Tam Gaz: Çernobil'deki Yangın Radyasyonu Yükseltti Çernobil Kazası bölgesinde başlayan orman yangını günlerdir söndürülemiyordu. Alevlerin giderek Çernobil Nükleer Santrali bölgesine yaklaştığını dile getiren uzmanlar, yangın sebebiyle radyasyon seviyesi yükseldi açıklaması yaptılar.

Çernobil Kazası bölgesinde başlayan orman yangını günlerdir söndürülemiyordu. Alevlerin giderek Çernobil Nükleer Santrali bölgesine yaklaştığını dile getiren uzmanlar, yangın sebebiyle radyasyon seviyesi yükseldi açıklaması yaptılar.

Greenpeace, Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı tesisin yakınlarında çıkan yangın konusunda radyasyon uyarısı yaptı. Örgüt, yangının terk edilmiş durumdaki tesisinin 1 kilometre yakınına ulaştığını açıkladı.

Ukrayna'da yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, gün geçtikçe Çernobil bölgesine daha fazla yaklaşır olmuştu. Özellikle dün esen ters rüzgarlar sebebiyle rüzgar, direkt olarak santrali tehdit etmeye başlamıştı. Çevrede incelemeler yapan Greenpeace ise radyasyon seviyesinin arttığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Çernobil'deki orman yangını büyüyor

1986 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde yer alan Ukrayna'nın Çernobil bölgesi, dünyanın daha önce görmediği bir kaza ile gündeme gelmişti. Şehirde bulunan Nükleer Santral'in çekirdeklerinden bir tanesi patlamış ve devasa bir radyasyon çevreye yayılmıştı. Yaşanan kaza o kadar tahmin edilemezdi ki; sonuçlarının ne olacağına dair açıklama yapabilen dahi olmamıştı. SSCB'li yetkililer olayı önce gizlemeye çalışmışlar; ancak bunu başaramayacaklarını anladıklarında olayı duyurmuşlardı. Kısa süre içerisinde çekirdeğin üzeri bir çeşit kumla kaplanmış ve olayın vehameti bir seviye aşağı çekilmişti. Buna rağmen çevreye yayılan radyasyon bulut, Türkiye'nin Karadeniz bölgesine hatta Avrupa'nın içlerine kadar ulaşmıştı. Böylesine tehlikeli bir bölgede yaşanan orman yangını ise herkesi korkutmayı başardı. Greenpeace uydu görüntülerine dayanarak yangınlardan birinin 34 bin 400 hektarlık bir alana yayıldığını, ikinci bir yangının da nükleer tesisin sadece 1 kilometre yakınında 12 bin 600 hektarlık bir alan boyunca uzandığını duyurdu. Bu açıklamaya Ukrayna'dan yanıt gelmiş değil.

Greenpeace Rusya'nın enerji projelerinin yöneticisi Rashid Alimov, rüzgar nedeniyle harlanan yangının büyük bir radyasyon riskine yol açtığını söyledi. Çernobil'de terk edilen yerlerde tur rehberliği yapan Yaroslav Yemelianenko da, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda durumun kritik olduğunu belirtti. Yemelianenko, alevlerin nükleer tesisin iki kilometre yakınındaki terk edilmiş Pripyat kentine ulaştığını söyleyip yetkililerden halkı uyarmalarını istedi.