“2020 tam bir yatırım yılı olacak”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa için müjdelediği yatırımları değerlendirdi ve 2020 yılının Bursa için tam bir yatırım yılı olacağını söyledi.
10.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:06
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa için müjdelediği yatırımları değerlendirdi ve 2020 yılının Bursa için tam bir yatırım yılı olacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com