“2020 tam bir yatırım yılı olacak”

10.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:06

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa için müjdelediği yatırımları değerlendirdi ve 2020 yılının Bursa için tam bir yatırım yılı olacağını söyledi.