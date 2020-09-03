2020 Süper Lig maçları seyircisiz mi olacak? Maçlara taraftar alınacak mı? Maçlar seyircili mi olacak?
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2020 Süper Lig maçları seyircisiz mi olacak? Maçlara taraftar alınacak mı? Maçlar seyircili mi olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de maçların seyircili olup olmayacağı konusundaki kararını açıkladı. Maçlar seyircili mi olacak? Maçlara taraftar alınacak mı? 2020 Süper Lig maçları seyircisiz mi olacak?

2020 Süper Lig maçları seyircisiz mi olacak? Maçlara taraftar alınacak mı? Maçlar seyircili mi olacak?
03.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:35

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının seyircili mi seyircisiz mi olacağını açıkladı. Peki, Maçlar seyircili mi olacak? Maçlara taraftar alınacak mı? 2020 Süper Lig maçları seyircisiz mi olacak?

2020 SÜPER LİG MAÇLARI SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarı oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada,"Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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