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2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis'te yapılacak

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 2020 spor toto ümitler şampiyonasının Kilis'te yapılacağını söyledi.

22.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:40
2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis'te yapılacak

Belediye Başkanı , 2020 spor toto ümitler şampiyonasının 'te yapılacağını söyledi.


Başkan Bulut, ile Türkiye Judo federasyonun çalışmaları sonucu 2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis'te yapılacağını ifade ederek, "Bun 500 sporcu ve 80 hakem şampiyona için ilimize gelecek. Şampiyona 3 gün sürecek. Bu anlamda Kilisin tanıtımı açısından büyük bir fırsat yakalamış olacağız. Tüm Hemşerilerimizi 24-25-26 ocak tarihlerinde Beşevler Kapalı Salonunda yapılacak olan şampiyonaya davet ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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