2020 Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazırlıklar Londra'da anlatıldı

08.10.2019 19:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Londra'da katıldığı etkinlikte, İstanbul'da oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin hazırlıklarına ilişkin bilgiler verdi.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Londra'daki Twickenham Stadyumu'nda gerçekleştirilen "Spor Liderleri Konferansı" kapsamında bir panele katıldı.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ele alındığı panelde Yardımcı, Türkiye'nin hazırlıklarına ilişkin bilgiler aktardı. Yardımcı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, finalin İstanbul'da yapılmasının Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Buraya İstanbul'umuzun, ülkemizin bu turnuvalardaki becerisini ve başarısını anlatmaya geldik." dedi.

Türkiye'nin daha önce de 2005 finaline ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yardımcı, "Şampiyonlar Ligi Finali dünyada izlenebilen en önemli final. 200 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği bir finaldir." diye konuştu.

Yardımcı, TFF olarak Türkiye'nin yurt dışında tanıtılmasına büyük önem verdiklerini, önemli finalleri ülkeye getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Servet Yardımcı, Türkiye'nin bir gün Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmasına ilişkin temennisini de dile getirdi.

Hamit Altıntop: "Çalışmaya şimdiden başladık"

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da oynanacak olmasının önemine dikkati çekerek, "Algı olarak da hepimizin bunu anlaması gerekiyor. Sorumluluğu da çok büyük. Baktığınızda hala 8-9 ay var. Ancak biz çalışmaya şimdiden başladık. Çünkü misafirlerimizi, takımlarımızı çok iyi ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda biraz yıpransa da özünü ve özelliğini kaybetmediğini belirten Hamit Altıntop, "Yeni havalimanımız var, yeni ulaşım alanlarımız var. Bunları ön plana çıkarmak istiyoruz. Finalin de hakkını vermek istiyoruz. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah 2005'teki finalden daha güzel bir finale şahitlik ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tuncay Şanlı ise etkinliğin yapılan hazırlıkların anlatılması açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Zaten ülkemizi hazırlıklar anlamında herkes çok iyi biliyor. Bir sonraki finale de çok iyi bir hazırlık olacak. Umarım çok keyifli güzel ve yine tarihi bir finale tanıklık ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA