2020 Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da Oynanacak
UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak.
Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Kiev'de bugün UEFA yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının gündem başlıkları içinde olan 2020 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak şehirler açıklandı. Ayrıca finansal fair play kurallarının yeni versiyonu ile EURO 2020 maç takvimi de gündem maddeleri arasında yer aldı.
İSTANBUL, LİZBON'U SOLLADI
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda oynanacak final maçı için iki aday bulunuyordu. Bunlardan biri İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, diğeriyse Lizbon'daki Estadio da Luz'du. Atatürk Olimpiyat Stadı, dev maçı organize etmek için seçildi.
EFSANE FİNALE SAHNE OLMUŞTU
76 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı daha önce bir numaralı kupada, 2005 finaline ev sahipliği yapmış, 3-0 geriden gelerek maçı penaltılara götüren Liverpool'un zaferi unutulmazlar arasına adını yazdırmıştı. Final için bir diğer aday olan Lizbon'daki Luz Stadyumu'nda da 2014'ün kupaya uzanan ekibi belli olmuştu.
UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması ise Polonya'nın Gdansk ekibine verildi.
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Keske bedelini de soyleselerdi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Türkiyede o kadar güzel Stadt parken neden olimpiyat anlamadimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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inşALLAH projedeki gibi yaparlar olimpiyat stadyumunuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Güzel haber sevindim...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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batının oyunuCevap Yaz 5 Yayından Kaldır