2020 Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da Oynanacak

Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Kiev'de bugün UEFA yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının gündem başlıkları içinde olan 2020 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak şehirler açıklandı. Ayrıca finansal fair play kurallarının yeni versiyonu ile EURO 2020 maç takvimi de gündem maddeleri arasında yer aldı.

İSTANBUL, LİZBON'U SOLLADI

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda oynanacak final maçı için iki aday bulunuyordu. Bunlardan biri İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, diğeriyse Lizbon'daki Estadio da Luz'du. Atatürk Olimpiyat Stadı, dev maçı organize etmek için seçildi.

EFSANE FİNALE SAHNE OLMUŞTU

76 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı daha önce bir numaralı kupada, 2005 finaline ev sahipliği yapmış, 3-0 geriden gelerek maçı penaltılara götüren Liverpool'un zaferi unutulmazlar arasına adını yazdırmıştı. Final için bir diğer aday olan Lizbon'daki Luz Stadyumu'nda da 2014'ün kupaya uzanan ekibi belli olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması ise Polonya'nın Gdansk ekibine verildi.